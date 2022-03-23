Астрологический прогноз на 23 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любыми возможными способами необходимо приобретать опыт и мудрость. Не стоит путать их с новыми знаниями, которые тоже не повредят, но в это время имеют смысл только в том случае, если им найдено необходимое применение. В отношениях между людьми приветствуется честность и искренность, а вот хитростям, лжи и уловкам в них быть не должно.

Символ дня: карты Таро, книга.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: алый.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс, позвоночник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут оказаться продолжительными и изматывающими, поэтому при первых же симптомах необходимо обратиться за помощью к врачу. Не стоит заниматься силовыми видами спорта – очень легко будет получить травму.

Афоризм дня: "Если хочешь быть уникальной, ты должна быть не похожа ни на кого" (Коко Шанель).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Магия и мистика дня: можно читать Библию и эзотерические трактаты – даже в тех главах, которые вы знаете наизусть, удастся открыть что-то новое. Гадание даст ответ на вопросы, связанные с материальной стороной жизни.

Табу дня: узнав чужой секрет, нельзя использовать его во зло – лучше вообще забыть о нем.

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