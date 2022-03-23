Разрушение и горящие многоэтажки: Maxar обнародовала новые спутниковые снимки Мариуполя

На последних спутниковых снимках сняты горящие и разрушенные многоквартирные дома, повреждены заводы.

Новые снимки спутников компании Maxar Technologies показывают разрушение и пожар многоэтажек украинского Мариуполя, окруженного российскими захватчиками.

Об этом пишет Sky News.

На последних спутниковых снимках сняты горящие и разрушенные многоквартирные дома, повреждены заводы. Эти изображения являются одними из немногих сведений о Мариуполе, поскольку, по сообщениям, в городе не осталось независимых журналистов.