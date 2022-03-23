Разрушение и горящие многоэтажки: Maxar обнародовала новые спутниковые снимки Мариуполя

На последних спутниковых снимках сняты горящие и разрушенные многоквартирные дома, повреждены заводы.
Новые снимки спутников компании Maxar Technologies показывают разрушение и пожар многоэтажек украинского Мариуполя, окруженного российскими захватчиками.
Об этом пишет Sky News.
На последних спутниковых снимках сняты горящие и разрушенные многоквартирные дома, повреждены заводы. Эти изображения являются одними из немногих сведений о Мариуполе, поскольку, по сообщениям, в городе не осталось независимых журналистов.
Напомним, что оккупанты захватили гуманитарную колонну, которая направлялась в Мариуполь.
Ранее президент Зеленский поблагодарил министра иностранных дел Греции, намеревающегося сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь.
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