В Україні щодня моніторять ціни на соціально значущу продукцію: деталі

Майже у всіх областях України було налагоджено логістику у багатьох підприємствах, що покращило ситуацію з асортиментом товару.

Державний нагляд під час воєнного стану в Україні здійснюється лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію, гарантуючи їх доступність для населення та за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави.

Про це інформує Держпродспоживслужба.

З метою оперативного реагування та забезпечення контролю за встановленням суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі цін на такі товари Держпродспоживслужба запровадила щоденний моніторинг.

Майже у всіх областях України з 14.03.2022 року було налагоджено логістику у багатьох підприємствах, що покращило ситуацію з асортиментом товару, а також надало змогу зменшити ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну та м’ясну продукцію, а також на пальне.

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З урахуванням складності часу Держпродспоживслужба закликає суб’єктів господарювання не допускати необґрунтоване підвищення цін на товари, які мають істотну соціальну значущість для населення у період воєнного стану в країні.

Нагадаємо, Україна призупиняє експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів.

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