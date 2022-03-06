Україна призупиняє експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів

Україна призупиняє експорт м'яса, гречки, цукру та інших продуктів

Уряд обмежив експорт низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.

Кабінет міністрів України запровадити нульові квоти на експорт, який підлягає ліцензуванню, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.

Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду, пише "Інтерфакс-Україна".

Також запроваджено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, "м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса великої рогатої худоби".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль цього ж дня повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.

Нагадаємо, оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу від 6 березня.