TikTok призупиняє роботу в Росії

В компанії не знають, коли зможуть повністю відновити свої послуги.

В компанії TikTok заявили, що призупиняють роботу в Росії у зв'язку з новим законом держави про фейки.

Про це повідомили в компанії 6 березня.

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"У світлі нового російського закону про фейкові новини, у нас немає іншого вибору, окрім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Це не вплине на нашу службу обміну повідомленнями в програмі", – йдеться в повідомленні компанії.

"Ми продовжуватимемо оцінювати обставини, що розвиваються в Росії, щоб визначити, коли ми зможемо повністю відновити наші послуги з безпекою як нашим головним пріоритетом", – додали в TikTok.

2/ In light of Russia's new ‘fake news’ law, we have no choice but to suspend livestreaming and new content to our video service while we review the safety implications of this law. Our in-app messaging service will not be affected. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

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