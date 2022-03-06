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TikTok приостанавливает работу в России

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TikTok приостанавливает работу в России

pixabay.com

В компании не знают, когда они смогут полностью восстановить свои услуги.

В компании TikTok заявили, что приостанавливают работу в России в связи с новым законом государства о фейках.

Об этом сообщили в компании 6 марта.

"В свете нового российского закона о фейковых новостях, у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в программе", – говорится в сообщении компании.

"Мы будем продолжать оценивать происходящие в России обстоятельства, чтобы определить, когда мы сможем полностью восстановить наши услуги с безопасностью как нашим главным приоритетом", – добавили в TikTok.

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