TikTok приостанавливает работу в России

В компании не знают, когда они смогут полностью восстановить свои услуги.

В компании TikTok заявили, что приостанавливают работу в России в связи с новым законом государства о фейках.

Об этом сообщили в компании 6 марта.

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"В свете нового российского закона о фейковых новостях, у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямую трансляцию и новый контент для нашего видеосервиса, пока мы рассматриваем последствия этого закона для безопасности. Это не повлияет на нашу службу обмена сообщениями в программе", – говорится в сообщении компании.

"Мы будем продолжать оценивать происходящие в России обстоятельства, чтобы определить, когда мы сможем полностью восстановить наши услуги с безопасностью как нашим главным приоритетом", – добавили в TikTok.

2/ В освещении России в новом 'fake news' правом, они не имеют честь, а suspend livestreaming и нового содержания к нашим video service, когда мы будем оценить проблемы, связанные с этим правом. Наш app messaging service не будет affected. — TikTokComms (@TikTokComms) 6 марта 2022

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