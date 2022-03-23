Обрезали крылья: на острове Мэн сняли с регистрации самолеты российских миллиардеров

Меры связаны с санкциями в отношении российских воздушных судов в Британии.
На британском острове Мэн сняты с регистрации самолеты, принадлежащие российским миллиардерам. Вероятно, это было сделано под влиянием санкций, введенных относительно российских олигархов и российских воздушных судов из-за захватнической войны, которую начала Россия против Украины.
Об этом сообщают российские издания со ссылкой на официальные данные авиационного реестра острова Мэн.
Среди олигархов, которым "обрезали крылья" — самый богатый человек России, основатель USM Holdings Алишер Усманов, совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, бизнесмены и соратники Путина Аркадий и Борис Ротенберги, совладелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин.
Регистрации также лишили самолета, принадлежащие, вероятно, совладельцу TCS Group Олегу Тинькову, владельцу ФК "Монако" Дмитрию Рыболовлеву и владельцу ФК "Краснодар" Сергею Галицкому. Три последних не находятся под санкциями.
Также российские миллиардеры лишились регистрации нескольких вертолетов. Один из них принадлежит упомянутому Усманову, а еще три находятся в собственности Романа Абрамовича.
По информации источников, на острове лишают регистрации все суда, связанные с Россией.
Напомним, ранее в Великобритании заявили, что будут задерживать любой российский самолет, вошедший в воздушное пространство королевства.
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