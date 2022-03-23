За сутки ВСУ уничтожили 17 воздушных судов оккупантов

Авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силе противника.

Силы обороны Украины продолжают активно уничтожать воздушные объекты оккупантов. За минувшие сутки таких насчитали 17.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск.

"За предыдущие сутки было поражено более 17 воздушных целей врага (6 самолетов, 5 БПЛА, 1 вертолет и 5 крылатых ракет. Кроме того, авиация Воздушных Сил наносила сокрушительные удары по скоплению техники и живой силы противника и производили поражение вражеских крылатых ракет", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, что в Генштаб рассказали, как прошли предыдущие сутки и какие результаты ВСУ и другие группировки сил обороны.