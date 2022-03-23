За добу ЗСУ знищили 17 повітряних суден окупантів

Авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника.

Сили оборони України продовжують активно нищити повітряни об'єкти окупантів. За минулу добу таких нарахували 17.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ.

"За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога (6 літаків, 5 БПЛА, 1 вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювали ураження ворожих крилатих ракет", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, що у Генштаб розповіли, як пройшла попередня доба та які мають результати ЗСУ та інші угруповання сил оборони.