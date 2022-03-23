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Под Одессой ВСУ уничтожили командира морпехов

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Под Одессой ВСУ уничтожили командира морпехов

pixabay.com

Защитники Украины ликвидировали командира одной из бригад оккупантов.

Вооруженные Силы Украины уничтожили комбригу морпехов в Одесской области.

Об этом сообщил представитель Одесской Военной Администрации Сергей Братчук.

"Командира бригады морской российской пехоты наши уничтожили. И так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин. Кто пытается убивать наших детей. И нет прощения...", — сказал Братчук.

Вчера, 22 марта, под Николаевом и Мариуполем украинские военные уничтожили личный состав подразделений российских морпехов, готовившихся к штурму Одессы.

Напомним, что украинские десантники сбили в небе над селом в Николаевской области российскую крылатую ракету, летевшую в направлении Кропивницкого.

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