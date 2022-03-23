Під Одесою ЗСУ знищили командира морпіхів

Захисники України ліквідували командира однієї з бригад окупантів.

Збройні Сили України знищили комбрига морпіхів в Одеській області.

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Про це повідомив речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук.

"Командира бригади морської російської піхоти наші знищили. І так буде з кожним, хто намагається гвалтувати українських жінок. Хто намагається вбивати наших дітей. І нема їм пробачення…", - сказав Братчук.

Вчора, 22 березня, під Миколаєвом та Маріуполем українські військові знищили особовий склад підрозділів російських морпіхів, які готувалися до штурму Одеси.

Нагадаємо, що українські десантники збили в небі над селом у Миколаївській області російську крилату ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.

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