Народжені під обстрілами: за тиждень на Луганщині з'явилося 30 немовлят

Сімом породіллям зробили кесареві розтини.
Протягом останнього тижня у Луганській області області, яка потерпає від ворожих обстрілів, народилося 30 малюків.
Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
На світ з'явилися 20 дівчаток та 10 хлопчиків. За словами однієї із працівниць Сєвєродонецького пологового стаціонару, це до перемоги: “Уперше за 25 днів війни дівчаток народилось більше, ніж хлопчиків, причому – вдвічі. Здавна казали, що це до миру. А ми вважаємо, що до нашої Перемоги та миру!”.
До слова, сім пологів відбулись хірургічним шляхом.
За словами Гайдая, всі лікарні області мають підвальні приміщення, обладнані як пологовий зал. У разі небезпеки вагітні та породіллі перебувають там, медичний персонал приймає пологи.
Необхідні медичні препарати та молочні суміші є в області повному обсязі.
Як повідомлялося, у Львові вагітні-біженки народили вже понад сотню малюків. Лікарі зазначають, через стрес і переживання жінки дедалі частіше народжують передчасно.