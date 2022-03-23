Народжені під обстрілами: за тиждень на Луганщині з'явилося 30 немовлят

Народжені під обстрілами: за тиждень на Луганщині з'явилося 30 немовлят

Сімом породіллям зробили кесареві розтини.

Протягом останнього тижня у Луганській області області, яка потерпає від ворожих обстрілів, народилося 30 малюків.

Про це повідомив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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На світ з'явилися 20 дівчаток та 10 хлопчиків. За словами однієї із працівниць Сєвєродонецького пологового стаціонару, це до перемоги: “Уперше за 25 днів війни дівчаток народилось більше, ніж хлопчиків, причому – вдвічі. Здавна казали, що це до миру. А ми вважаємо, що до нашої Перемоги та миру!”.

До слова, сім пологів відбулись хірургічним шляхом.

За словами Гайдая, всі лікарні області мають підвальні приміщення, обладнані як пологовий зал. У разі небезпеки вагітні та породіллі перебувають там, медичний персонал приймає пологи.

Необхідні медичні препарати та молочні суміші є в області повному обсязі.

Як повідомлялося, у Львові вагітні-біженки народили вже понад сотню малюків. Лікарі зазначають, через стрес і переживання жінки дедалі частіше народжують передчасно.

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