Кровотеча під час вагітності: що робити у сховищі

Якщо у вас почалася кровотеча під час вагітності, а ви знаходитеся в укритті - не потрібно відразу панікувати. Не завжди поява крові означає проблеми з плодом. Коли варто звернутися до медиків і що можна зробити самостійно - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сотні українських жінок відчувають підвищенний стрес через дії російських окупаційних військ, що негативно позначається на стані їхнього здоров'я. Особливо страждають від цього майбутні матері, у яких часто починається кровотеча під час вагітності саме через погані новини, постійне відчуття тривоги. Що робити у разі, якщо вагітна знаходиться у сховищі і не може отримати кваліфіковану лікарську допомогу, та коли не варто хвилюватися - всю важливу інформацію про кровотечу під час вагітності можна знайти у дописі гінекологині Людмили Шупенюк в Telegram-каналі Ukraine NOW.

Кровотеча під час вагітності: коли хвилюватися не варто

Чи можлива кровотеча під час вагітності? Якщо ваш термін маленький (наприклад, затримка місячних 1-2 місяці), хвилюватися не варто. Адже поява "мажучих" кров'яних виділень не рідкість, та у 50% жінок це не призводить до розвитку ускладнень. В таких випадках не потрібно ні медичного втручання, ні приймання препаратів. Тому не потрібно хвилюватися. Якщо у вас є можливість, зв'яжіться з лікарем. Навіть під час війни можна потрапити до лікарні та зробити УЗД, щоб виключити позаматкову вагітність.

Що робити, якщо почалася кровотеча під час вагітності, а ви у сховищі / Telegram

Якщо ви знаходитесь в укритті і не маєте змоги потрапити у лікарню чи поговорити зі своїм лікарем - спробуйте прийняти горизонтальне положення, пийте більше чистої питної води, контролюйте тиск, намагайтеся не хвилюватися. Зарання придбайте і носіть з собою у аптечці транексамову кислоту (застосовується для зменшення чи профілактики кровотеч). Її можна приймати на будь-якому терміні вагітності.

Коли варто звернутися до лікаря найближчим часом

Якщо кровотеча під час вагітності рясна і разом з тим ви відчуваєте слабкість, біль внизу живота, прискорене серцебиття, негайно зверніться до лікаря. Навіть в укритті зазвичай є медики, які можуть вам допомогти! Зволікати в такому випадку не варто, адже це може загрожувати життю малюка.

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