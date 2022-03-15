Кровь при беременности во время пребывания в убежище: что делать

Если у вас началось кровотечение во время беременности, а вы находитесь в укрытии – не нужно сразу паниковать. Не постоянно возникновение крови значит трудности с плодом. Когда стоит обратиться к медикам и что можно сделать самостоятельно – читайте в материале ТСН.ua.

Сотни украинских женщин испытывают повышенный стресс из-за действий российских оккупационных войск, что негативно сказывается на их здоровье. Особенно страдают от этого будущие матери, у которых часто начинается кровотечение во время беременности именно из-за плохих новостей, постоянного тревоги. Что делать в случае, если беременная находится в хранилище и не может получить квалифицированную врачебную помощь и когда не стоит волноваться — всю важную информацию о кровотечении во время беременности можно найти в сообщении гинекологии Людмилы Шупенюк в Telegram-канале Ukraine NOW.

Кровотечение во время беременности: когда волноваться не стоит

Возможно ли кровотечение во время беременности? Если ваш срок маленький (например, задержка месячных 1-2 месяца), беспокоиться не стоит. Ведь появление "мажущих" кровяных выделений не редкость, но у 50% женщин это не приводит к развитию осложнений. В таких случаях не требуется ни медицинское вмешательство, ни прием препаратов. Поэтому не нужно волноваться. Если у вас есть возможность, свяжитесь с лечащим врачом. Даже во время войны можно попасть в больницу и сделать УЗИ, чтобы исключить внематочную беременность.

Что делать, если началось кровотечение во время беременности, а вы в хранилище / Telegram

Если вы находитесь в укрытии и не имеете возможности попасть в больницу или поговорить со своим врачом – попробуйте принять горизонтальное положение, пейте больше чистой питьевой воды, контролируйте давление, старайтесь не волноваться. Зарано приобретите и носите с собой в аптечке транексамовую кислоту (применяется для уменьшения или профилактики кровотечений). Ее можно принимать на любом сроке беременности.

Когда следует обратиться к врачу в ближайшее время

Если кровотечение во время беременности обильное и вместе с тем вы чувствуете слабость, боль внизу живота, учащенное сердцебиение, немедленно обратитесь к врачу. Даже в укрытии обычно медики, которые могут вам помочь! Медлить в таком случае не стоит, ведь это может угрожать жизни малыша.

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