Пєсков не виключає використання Росією ядерної зброї

Пєсков не заперечує можливості застосування Москвою ядерної зброї під час військових спроб захоплення Києва.

Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков не заперечує можливості застосування Москвою ядерної зброї під час військових спроб захоплення Києва.

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Про це повідомляє CNN.

На запитання про обставини, які можуть призвести до застосування Росією ядерної зброї, він сказав, що "якщо це екзистенційна загроза для нашої країни, то може бути".

Він підтвердив, що Росія ще не досягла жодної зі своїх військових цілей у сусідній країні за місяць.

Сам же Путін у відеозверненні перед тим, як Росія вторглася в Україну в межах так званої "спеціальної військової операції", попередив тих, хто перебуває на шляху Москви, про "наслідки, яких не було за всю історію".

"Хто б не намагався стати нам на шляху або тим більше створювати загрози для нашої країни та нашого народу, вони повинні знати, що Росія відреагує негайно, а наслідки будуть такими, яких ви ніколи не бачили за всю свою історію", - сказав Путін.

Нагадаємо, що у США назвали небезпечними заяви Москви, а саме речника президента Росії Володимира Путіна, про використання ядерної зброї. Про це 22 березня прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив під час брифінгу щодо нападу Росії на Україну.

"Це не так, як повинна діяти відповідальна ядерна держава", - сказав він.