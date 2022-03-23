Японський виробник електроніки Sharp припинив поставки до РФ

Компанія відмовляється працювати на російському ринку через війну в Україні.

Японський виробник техніки Sharp заявив, що припиняє постачання своєї продукції до Росії через повномасштабну війну РФ проти України.

Відповідну заяву компанія опублікувала на своєму сайті.

"Ми як Sharp Group глибоко стурбовані поточним конфліктом, що розвивається в Україні. Ми посилаємо наші молитви всім жертвам конфлікту та щиро бажаємо якнайшвидшого мирного вирішення. Щоб підтримати гуманітарну програму, наші підприємства також будуть робити місцеві пожертви на благодійні організації, які беруть участь у цій роботі, поряд із індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги.

Наразі Sharp Group призупиняє поставки до Росії. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією та вживатимемо адекватних заходів на основі духу нашої хартії корпоративної поведінки Sharp Group", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, найбільша нафтопереробна компанія Японії припинила закуповувати нафту в РФ.

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