В Харькове обнаружили школьника, бессознательно работавшего корректировщиком огня

С корректировщиками, или без — рашисты продолжают нападения на Харьков

В Харьковской области сбили вражеский истребитель и беспилотник. Вторые сутки российская авиация терпит потери в Изюмском районе. Этот город пытаются захватить уже почти три недели и все безрезультатно. Так что от безысходности забрасывают бомбами с неба. Дальними ударами уничтожают и Харьков. Как выяснилось, некоторые обстрелы врага корректировал сам того не понимая – один из местных школьников.

Об этом говорится в ТСН.

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«Я занимался координированием огня в Телеграмме», — рассказывает школьник, который говорит, что наткнулся на рекламу в Интернете, где обещали деньги за простые задания.

Одно из таких – сделать скриншот гугл-карты по конкретным адресам в Харькове. А через несколько дней туда попали вражеские снаряды. Что помогал рашистам – парень осознал только, когда домой пришли работники СБУ. Отец школьника в шоке. «Родителям хочу сказать, контролируйте, пожалуйста, свои телефоны. Все на доверии, из расчета, что общаются со своими сверстниками, а получилось очень грустно. Я очень жалею, мне очень стыдно», – говорит мужчина.

С корректировщиками или без — рашисты продолжают нападения на Харьков. Впрочем, интенсивность обстрелов все же уменьшилась. Зафиксировали только 46 в сутки, тогда как еще на прошлой неделе били едва ли не вдвое чаще. Больше всего страдает район Северной Салтовки. Там не осталось уцелевших многоэтажек. Есть дома, в которые снаряды прилетают в третий раз, а то и в пятый раз.

Самой горячей точкой сейчас является Изюм. Россияне пытаются взять город в кольцо, впрочем, из-за наших вооруженных сил у них никак не получается захватить его южную часть. В то же время город необходим рашистам, чтобы иметь проход на Донетчину. Пока его нет – бомбят мирных жителей с неба.

Зато второй день подряд на Изюмщине хорошие урожаи в наших ВСУ — украинские военные сбивают по две единицы вражеской авиации. Сегодня у рашистов – минус беспилотник и истребитель. Есть трофеи и на земле.

Как сообщают в Генштабе, в Харьковской области враг уже давно не проводил наступательных действий. Сейчас россиянам сложно даже просто удержать свои позиции. Ведь вооруженные силы активно вытесняют врага в Дергачевском, Чугуевском и Роганском направлениях.

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