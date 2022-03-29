Евросоюз не собирается платить России за газ в рублях

Евросоюз не собирается платить России за газ в рублях

В Еврокомиссии заявили, что "отвергли такое требование" Москвы.

Евросоюз участвовал в обсуждении группой стран G7 вопроса об оплате российского газа в рублях, то есть выводы "Большой семерки" справедливы и для ЕС.

Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер 29 марта, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция – такая же, как и у G7", – заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос о том, как будет реагировать ЕС на распоряжение президента РФ Владимира Путина принимать оплату за экспорт российского газа только в рублях.

Комментируя совещание министров энергетики государств-членов G7, на котором была представлена Еврокомиссия, Мамер сказал, что участники обсуждения "отвергли требование" российской стороны оплачивать поставки газа в рублях.

"Что касается нас, мы сказали, что поставки должны осуществляться с использованием как оплаты – ред.) долларов или евро", — пояснил представитель Еврокомиссии.

Напомним, Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли.

Страны G7 отклонили требование РФ платить за импорт энергоносителей из России в рублях.

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