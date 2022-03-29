В Днепре продлили работу общественного транспорта

Сегодня в Днепропетровской области также сократили комендантский час.

С 29 марта весь общественный транспорт в Днепре будет работать на час дольше – до 19:00.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.

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Начало работы городского транспорта по утрам остается без изменений – 6:30-7:00.

Отмечается, что сейчас по Днепру курсирует более 500 автобусов.

Напомним, что в Днепре и области с 29 марта также сократили комендантский час. Теперь он будет действовать с 21:00 до 6:00.

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