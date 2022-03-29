В Днепре и области сократили комендантский час

Теперь он будет действовать с 21:00 до 6:00.
В Днепре и области с 29 марта сократили комендантский час. Теперь он будет действовать с 21:00 до 6:00.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации.
"Во время комендантского часа необходимо быть дома. Запрещено выходить на улицу и в общественные места без специальных пропусков", — подчеркнули в ОВА.
Отметим, что ранее на Днепропетровщине комендантский час действовал с 20:00 до 06:00.
Напомним, что российские оккупанты выпустили ракеты по городу Никополь Днепропетровской области. Информации об угрозе городу пока нет.
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