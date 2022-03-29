Оккупанты ракетами обстреляли Никополь на Днепропетровщине

Информации об угрозе городу пока нет.

Российские кафиры выпустили ракеты по городу Никополь Днепропетровской области.

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Об этом сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.

"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу нет. Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги. Напоминаю о необходимости воздерживаться от комментариев и фото", — написал Евтушенко.

Напомним, что в результате российского ракетного удара вечером 28 марта произошел пожар на предприятии для хранения горючего в Ровенской области.

Напомним, что в понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.

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