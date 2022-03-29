Оккупанты ракетами обстреляли Никополь на Днепропетровщине

Информации об угрозе городу пока нет.
Российские кафиры выпустили ракеты по городу Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко.
"Произошла ракетная атака объекта возле города Никополь. Без жертв. Информации об угрозе городу нет. Оставайтесь в укрытиях до окончания сигнала воздушной тревоги. Напоминаю о необходимости воздерживаться от комментариев и фото", — написал Евтушенко.
Напомним, что в результате российского ракетного удара вечером 28 марта произошел пожар на предприятии для хранения горючего в Ровенской области.
Напомним, что в понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.
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