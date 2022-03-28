Церковный календарь на 29 марта — кому молятся верующие

Какому святому молиться 29 марта и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 29 марта день в церковном календаре

29 марта церковь чествует мучеников Савина и Папы. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 29 марта – святых мучеников Савина и Папы

Во вторник, 29 марта 2022 года, Церковь чтит память мучеников Савина и Папы.

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Святой мученик Савин – правитель египетского города Ермополь. Жил он во времена правления императора Диоклетиана, отличавшегося жестоким отношением к христианам. Из-за постоянных гонений он вместе с другими братьями по вере бежал в отдаленное село.

Местонахождение Савина предал один неблагодарный нищий, которому святой постоянно давал деньги и еду. Савина и шестерых других схватили и бросили в реку Нил после долгих пыток. Там они обрели свою смерть.

Святой мученик Папа проживал в городе Ларанде, когда страной правил император Максимиан. За веру во Христа его судили, а затем пытали. Например, ему внутрь обуви вбили гвозди и повели так для повторного суда в Диокесарий. По пути святой Папа умер. Его привязали к сухому дереву, которое потом стало зеленеть.

Церковный календарь на 29 марта: видео