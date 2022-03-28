Церковний календар на 29 березня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 29 березня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який 29 березня день в церковному календарі

29 березня церква вшановує мучеників Савина і Папи. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 29 березня — святих мучеників Савина і Папи

У вівторок, 29 березня 2022 року, Церква вшановує пам’ять мучеників Савина і Папи.

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Святий мученик Савин - правитель єгипетського міста Єрмополь. Жив він за часів правління імператора Діоклетіана, який відрізнявся жорстоким ставленням до християн. Через постійні гоніння він, разом з іншими браттями по вірі, втік до віддаленого села.

Місцеперебування Савина зрадив один невдячний жебрак, якому святий постійно давав гроші та їжу. Савина та шістьох інших схопили, та кинули в річку Ніл після довгих катувань. Там вони знайшли свою смерть.

Святий мученик Папа проживав в місті Ларанд, коли країною правив імператор Максиміан. За віру в Христа його судили, а потім катували. Наприклад, йому всередину взуття вбили цвяхи і повели так для повторного суду до Діокесарія. По дорозі святий Папа помер. Його прив’язали до сухого дерева, яке потім почало зеленіти.

Церковний календар на 29 березня: відео