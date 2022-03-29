Росія більше не вимагає "денацифікації" України - The Financial Times

Поступки Москви пов'язані з запеклим спротивом українців та невдачами Росії.

Росія більше не вимагає "денацифікації", а також не проти вступу України до ЄС, якщо та відмовиться від НАТО.

Про це повідомляє The Financial Times.

Як повідомляє видання, спираючиь на слова анонімних джерел, сторони обговорюють відмову України від членства в НАТО "в обмін на гарантії безпеки та перспективу вступу до ЄС".

У документі немає первинних вимог про "денацифікацію" та "демілітарізацію" та "правового захисту" російської мови в Україні. Такі поступки Кремля пов'язують з надзвичайним супротивом українців та шаленими втратами росіян у цій війні.

Сама ж Україна та її західні партнери у цьому питанні досить скептичні і припускають, що Путін може використати переговори, щоб поповнити ресурси та спланувати подальше захоплення України.

Джерела FT кажуть, що Україну непокоїть щоденна зміна позиції країни-агресора.

Зазначається, що в рамках угоди Україна може зобов'язатися не розробляти ядерну зброю та не розміщувати на теориторії військові бази інших держав, а натомість отримаєгарантії безпеки від Росії, США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Китаю, Італії, Польщі, Ізраїлю і Туреччини.

Нагадаємо, що очільник МЗС Дмитро Кулеба прокоментував поширену у ЗМІ інформацію про те, що Путін нібито отримав записку від президента Зеленського з умовами миру, і відповів: "Я їх знищу".

Раніше Офіс президента відреагував на інформацію про отруєння Абрамовича та інших учасників переговорів.

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