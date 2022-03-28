Українська делегація прибула до Стамбула на переговори - ЗМІ

Перемовини почнуться у вівторок вранці, 29 березня.

В Міжнародному аеропорту Ататюрк (Стамбул) приземлився літак з українською делегацію, яка прибула на завтрашні перемовин з Росією.

Про це повідомляє турецьке видання Sabah.

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Зазначається, що члени української делегації приземлиися в терміналі авіації загального призначення аеропорту імені Ататюрка близько 22.00. Після проведення там процедур українські дипломати переїхали до готелю, де вони зупинилися.

Варто зазначити, що делегація РФ, за даними ЗМІ, також прибула на переговори з Україною.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що проведе коротку зустріч з представниками Росії та України перед перемовинами у Стамбулі. За його словами, у перемовинах між РФ та Україною спостерігається "позитивна динаміка".

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