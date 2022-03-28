Украинская делегация прибыла в Стамбул на переговоры — СМИ

Переговоры начнутся во вторник утром, 29 марта.
В Международном аэропорту Ататюрк (Стамбул) приземлился самолет с украинской делегацией, прибывшей на завтрашние переговоры с Россией.
Об этом сообщает турецкое издание Sabah.
Отмечается, что члены украинской делегации приземлились в терминале авиации общего назначения аэропорта имени Ататюрка около 22.00. После проведения процедур украинские дипломаты переехали в гостиницу, где они остановились.
Следует отметить, что делегация РФ, по данным СМИ, также прибыла на переговоры с Украиной.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что проведет короткую встречу с представителями России и Украины перед переговорами в Стамбуле. По его словам, в переговорах между РФ и Украиной наблюдается "положительная динамика".
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