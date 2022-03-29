Российская ракета попала в дом бывшего премьера Украины

Обломки разбили окна дома.

Обломки российской ракеты, сбитой ПВО, повредили дом бывшего премьер-министра Украины Витольда Фокина в Дарницком районе Киева.

Об этом 29 марта сообщил сам экс-премьер изданию "Радио Свобода".

Самого Витольда Фокина на момент обстрела на дому не было, он находится в Молдове.

"Да, пострадал мой дом. Это досадно еще и потому, что я сейчас в Молдове в гостях у своего друга. И собирался ехать домой, а оказалось, что некуда ехать, потому что разгромило окна, двери. Поэтому пока условно пленкой не покроют"., вернуться не могу", - сказал он.

Бывший премьер добавил, что повреждения не значительны, однако вернуться домой из-за этого сможет не раньше, чем через неделю.

"Все это нельзя сравнивать с тем, что делается сейчас с нашими другими городами. Мариуполь – это город моей мамы. И когда я смотрю на это, сдержать слезы невозможно", — отметил Фокин.

Напомним, что в понедельник, 28 марта, Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 17 воздушных целей российских оккупантов. Среди них две крылатые ракеты.

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