Російська ракета влучила в будинок колишнього прем'єра України

Уламки порозбивали вікна дому.

Уламки російської ракети, яку збила ППО, пошкодили будинок колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна у Дарницькому районі Києва.

Про це 29 березня повідомив сам експрем'єр виданню "Радіо Свобода".

Самого Вітольда Фокіна на момент обстрілу вдома не було, він перебуває в Молдові.

"Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері. Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу", сказав він.

Колишній прем'єр додав, що пошкодження будинку не значні, однак повернутися додому через це зможе не раніше, ніж через тиждень.

"Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь – це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо", - зазначив Фокін.

Нагадаємо, що протягом понеділка, 28 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 17 повітряних цілей російських окупантів. Серед них дві крилаті ракети.

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