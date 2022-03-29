Киевлян предупредили об угрозе от российских снарядов и мин

В столице Украины изъяты сотни неразорвавшихся боеприпасов.
На территории Киева за последние несколько недель были изъяты несколько сотен снарядов и мин, которыми обстреливали украинскую столицу российские оккупанты, но не разорвавшиеся.
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире всеукраинского телемарафона.
По его словам, к таким боеприпасам следует относиться с большой осторожностью.
"Как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или неразорвавшуюся мину, сразу вызывайте службы 101 и 102", — отметил первый замминистра.
Особое внимание он призвал уделить безопасности детей.
"Лишний интерес, излишнее приближение к этим предметам, может стоить жизни", — сказал Евгений Енин.
Напомним, взрывоопасные предметы представляют смертельную угрозу. Наиболее распространены из них: разные виды противопехотных мин, минометные и противотанковые мины, артиллерийские и танковые снаряды, разные виды ручных гранат.
Читайте также: