Киян попередили про загрозу від російських снарядів та мін

У столиці України вилучено сотні боєприпасів, які не розірвалися.
На території Києва за останні кілька тижнів було вилучено кілька сотень снарядів і мін, якими обстрілювали українську столицю російські окупанти, але які не розірвалися.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін у ефірі всеукраїнського телемарафону.
За його словами, до таких боєприпасів слід ставитися з великою обережністю.
"Як тільки ви побачили вибуховий предмет, схожий на той чи інший пристрій, снаряд або міну, яка не вибухнула, відразу викликайте служби 101 і 102", - зазначив перший заступник міністра.
Особливу увагу він закликав приділити безпеці дітей.
"Зайвий інтерес, зайве наближення до цих предметів, може коштувати життя", - сказав Євгеній Єнін.
Нагадаємо, вибухонебезпечні предмети становлять смертельну загрозу. Найбільш розповсюджені з них: різні види протипіхотних мін, мінометні та протитанкові міни, артилерійські та танкові снаряди, різні види ручних гранат тощо.
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