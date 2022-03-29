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Окупанти ракетами обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

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Окупанти ракетами обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині

pixabay.com

Інформації щодо загрози місту наразі немає.

Російські окупанти випустили ракети по місту Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко.

"Відбулась ракетна атака об'єкту біля міста Нікополь. Без жертв. Інформації щодо загрози місту наразі немає. Залишайтесь в укриттях до закінчення сигналу повітряної тривоги. Нагадую про необхідність утримуватися від коментарів і фото", - написав Євтушенко.

Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару ввечері 28 березня сталася пожежа на підприємстві для зберігання пального на Рівненщині.

Нагадаємо, що протягом понеділка, 28 березня, Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 17 повітряних цілей російських окупантів. Серед них дві крилаті ракети.

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