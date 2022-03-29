Що таке мародерство. Яке покарання за мародерство в умовах війни

Окупанти деморалізовані через серйозні втрати і вдаються до мародерства — Генштаб

Окупанти деморалізовані через серйозні втрати і вдаються до мародерства — Генштаб

У Генштабі пояснили, що із забезпеченням на деяких напрямках ворог має проблеми завдяки діям українських оборонців.

Заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк розповів, чому окупанти вдаються до мародерства.

За його словами, у першу чергу йдеться про моральні якості окупантів.

"Очевидно, у них не все в порядку з головою і совістю. Навіть при поганому забезпеченні справжній солдат буде терпіти, але не буде мародерити. А у них з мораллю серйозні проблеми", — каже Мойсюк.

Заступник головнокомандувача ЗСУ пояснив, що із забезпеченням на деяких напрямках ворог має проблеми завдяки діям українських оборонців. Загарбникам це забезпечення просто "обрізають".

Мойсюк додав, що багато військових частин та підрозділів росіян по-справжньому деморалізовані.

"Тому що вони тривалий час перебувають під нашим ураженням, тому що мають серйозні втрати. Разом з тим у противника достатньо засобів, щоб проводити заміни, ротації і вони зараз якраз намагаються ввести нові свіжі сили", — каже генерал-лейтенант.

Крім того, за інформацією Генштабу, росіяни використовують увесь спектр сил та засобів для атак — починаючи від крилатих, оперативно-тактичних ракет, бомбардувальників, закінчуючи засобами РЕП, танками, артилерією та стрілецькою зброєю.