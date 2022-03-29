"Укроборонпром" розпочав ремонт трофейних російських "Ураганів" та "Смерчів"

"Укроборонпром" запевняє, що на 100% виконує щоденний план виробництва та ремонту військової техніки.

Підприємства концерну "Укроборонпрому" успішно ремонтують захоплену у російських окупантів важку військову техніку.

Про це інформує пресслужба концерну.

Зокрема, йдеться про реактивні системи залпового вогню "Смерч" та "Ураган", а також зенітно-ракетний комплекс "Оса".

"Укроборонпром" запевняє, що його підприємства на 100% виконують щоденний план виробництва та ремонту військової техніки, схвалений головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

"Кожного дня "Укроборонпром" передає українській армії необхідну військову техніку. З міркувань безпеки ми навмисно не говоримо, скільки і яку саме. Але виробництво, модернізація та ремонт здійснюються цілодобово", — сказала речниця концерну Наталія Сад.

Також речниця зазначила, що "Укроборонпром" з перших днів війни переносит свої підприємства на безпечну територію.

Нагадаємо, що у мешканців Полтавської області поліція вилучила 11 російських танків та купу зброї.

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