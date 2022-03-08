У Сумах захопили парадний танк російської армії

Трофей записали на відео.

Ще один ворожий трофей опинився у руках українців - цього разу це парадний танк, який вдалося захопити у Сумах.

Про поповнення повідомляють Сухопутні війська ЗС України

В Сумах наші захисники захопили парадний танк Увага! На відео присутня нецензурна лексика 18+ Опубліковано Сухопутні війська ЗС України Понеділок, 7 березня 2022 р.

Нагадаємо, що цієї ночі у Сумах ворог безжально наніс авіаудар по житловому сектору. Рятувальники ліквідовували наслідки. Попередньо внаслідок обстрілу загинуло 9 людей, з них 2 дитини.