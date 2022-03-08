В Сумах захватили парадный танк российской армии

Трофей записали на видео.

Еще один вражеский трофей оказался в руках украинцев – на этот раз это парадный танк, который удалось захватить в Сумах.

О пополнении сообщают Сухопутные войска ВС Украины

В Сумах наши защитники захватили парадный танк На видео присутствует нецензурная лексика 18+ Опубликованы Сухопутные войска ВС Украины Понедельник, 7 марта 2022 г.

Напомним, что этой ночью в Сумах враг безжалостно нанес авиаудар по жилому сектору. Спасатели ликвидировали последствия. Предварительно в результате обстрела погибли 9 человек, из них 2 ребенка.