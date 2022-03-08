YouTube удалил каналы российского пропагандиста Соловьева

Пропагандист призвал закрыть YouTube в России.

Администрация популярного видеохостинга YouTube удалила каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева "Соловьев Live" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам пропагандиста, он будет продолжать делать свое шоу на западном видеохостинге, размещая в своих соцсетях ссылки на видео.

Напомним, в Украине заблокирован пропагандистский канал Шария.

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