YouTube-канал Шария заблокировали в Украине

Канал его жены тоже заблокировали.

Канал пропагандиста Анатолия Шария на YouTube заблокировали в Украине.

Об этом 7 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Канал его жены Ольги и их общий канал "Дубль" также заблокированы.