YouTube-канал Шарія заблокували в Україні

Канал його дружини також заблокували.

Канал пропагандиста Анатолія Шарія на YouTube заблокували в Україні.

Про це 7 березня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Канал його дружини Ольги та їхній спільний канал "Дубль" також заблоковані.