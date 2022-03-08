YouTube видалив канали російського пропагандиста Соловйова

Пропагандист закликав закрити YouTube у Росії.

Адміністрація популярного відеохостингу YouTube видалила канали російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловйов Live» та «Недільний вечір із Володимиром Соловйовим».

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами пропагандиста, він продовжуватиме робити своє шоу на західному відеохостингу, розміщуючи у своїх соцмережах посилання.

Нагадаємо, в Україні заблокували пропагандистський канал Шарія.

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