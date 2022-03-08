Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

YouTube видалив канали російського пропагандиста Соловйова

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
YouTube видалив канали російського пропагандиста Соловйова

YouTube

Пропагандист закликав закрити YouTube у Росії.

Адміністрація популярного відеохостингу YouTube видалила канали російського пропагандиста Володимира Соловйова «Соловйов Live» та «Недільний вечір із Володимиром Соловйовим». 

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами пропагандиста, він продовжуватиме робити своє шоу на західному відеохостингу, розміщуючи у своїх соцмережах посилання.

Нагадаємо, в Україні заблокували пропагандистський канал Шарія.

Читайте також:

Наступна публікація