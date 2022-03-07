Пєсков, Соловйов, Дерипаска та ще 7 прихвостнів Путіна: Канада назвала імена санкційного списку проти РФ

Пєсков, Соловйов, Дерипаска та ще 7 прихвостнів Путіна: Канада назвала імена санкційного списку проти РФ

До списку потрапили міністри, пропагандисти, прессекретар Путіна та олігарх.

7-го березня уряд Канади ввів санкції проти проти 10 осіб з оточення Володимира Путіна, причетних до збройного вторгнення РФ в Україну. Імена опубліковані на урядовому порталі.

До санкційного списку потрапили:

міністр охорони здоров'я Росії Міхаіл Мурашко

міністр сільського господарства Дмітрій Патрушев

депутат Держдуми Павел Крашенніков

прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков

олігарх Олег Дерипаска

телеведучий Владімір Соловйов

головний редактор RT Маргарита Симоньян

гендиректор Першого каналу Костянтин Ернст

начальник транспортного управління ФСБ Віктор Гаврилов

начальник челябінського управління ФСБ Дмітрій Іванов

Раніше прем’єрміністр Канади Джастін Трюдо повідомляв що його уряд оголошує нові санкції проти 10 осіб, причетних до війни проти України, але імена не називав.

Нагадаємо, 8-го березня країни Євросоюзу збираються розглянути чергову порцію санкції проти Росії.