Держдеп США назвав слова Лаврова щодо війни в Україні "нахабною брехнею"

Лавров заявив, що мета РФ – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України.
Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс назвав відвертою брехнею слова керівника МЗС РФ Сергія Лаврова щодо війни в Україні.
Нед Прайс прокоментував у Twitter слова Лаврова про те, що "мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатись звідти". Прайс назвав це "нахабною брехнею".
This is a flat out lie. Russia’s special military operation is instigating a war in Ukraine. Ukraine does not want a war. #StopTheLies pic.twitter.com/h31pWIJB7S— Ned Price (@StateDeptSpox) March 8, 2022
"Це нахабна брехня", а "спецоперація" Росії розпалює війну в Україні", - написав речник Державного департаменту США.
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