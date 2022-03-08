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Держдеп США назвав слова Лаврова щодо війни в Україні "нахабною брехнею"

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Держдеп США назвав слова Лаврова щодо війни в Україні "нахабною брехнею"

Associated Press

Лавров заявив, що мета РФ – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України.

Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс назвав відвертою брехнею слова керівника МЗС РФ Сергія Лаврова щодо війни в Україні. 

Нед Прайс прокоментував у Twitter слова Лаврова про те, що "мета спеціальної військової операції Росії – зупинити будь-яку війну, яка може розпочатися на території України або розпочатись звідти". Прайс назвав це "нахабною брехнею".

"Це нахабна брехня", а "спецоперація" Росії розпалює війну в Україні", - написав речник Державного департаменту США.

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