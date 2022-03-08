Хмельницький можуть закрити для в'їзду

Хмельницький можуть закрити для в'їзду

Йдеться про закриття міста протягом комендантської години.

Місто Хмельницький можуть закрити для в'їзду на час комендантської години.

Про це під час брифінгу з безпекової ситуації розповів начальник військової адміністрації Сергій Гамалій.

Комендантська година в обласному центрі триває від 21:00 до 6:00.

Гамалій наголосив, наразі питання в'їзду до Хмельницького в нічний час вирішується. За словами очільника, впродовж іншого часу обмежень щодо пересування не буде.

"Розглядається питання закриття Хмельницького тільки на час комендантської години, від 21.00 до 6.00, про його результати розгляду буде повідомлено додатково", - зазначив Гамалій.

Нагадаємо, також по області продовжують впорядковувати блокпости. Для цього створили комендатуру і призначили коменданта, до повноважень якого належить контроль за розташуванням і реєстрацією усіх блокпостів.