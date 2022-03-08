Хмельницкий могут закрыть для въезда

Речь идет о закрытии города в течение комендантского часа.

Город Хмельницкий может быть закрыт для въезда на время комендантского часа.

Об этом во время брифинга по ситуации с безопасностью рассказал начальник военной администрации Сергей Гамалий.

Комендантский час в областном центре длится с 21:00 до 6:00.

Гамалий подчеркнул, что вопрос въезда в Хмельницкий в ночное время решается. По словам руководителя, в течение другого времени ограничений по передвижению не будет.

"Рассматривается вопрос закрытия Хмельницкого только на время комендантского часа, с 21.00 до 6.00, о его результатах рассмотрения будет поставлено в известность дополнительно", — отметил Гамалий.

Напомним, также по области продолжают упорядочивать блокпосты. Для этого создали комендатуру и назначили коменданта, к полномочиям которого относится контроль за расположением и регистрацией всех блокпостов.