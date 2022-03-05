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Італія наклала арешт на нерухомість Усманова та Соловйова через агресію РФ

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Італія наклала арешт на нерухомість Усманова та Соловйова через агресію РФ

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Італія розпочала процедуру конфіскації майна російських олігархів.

В Італії заарештували нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова та пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції ЄС через війну РФ проти України.

Про це 5 березня повідомила газета La Repubblica.

Йдеться про дві вілли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії.

Раніше там вже конфіскували яхти Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка, а також віллу в Тоскані колишнього депутата Держдуми РФ Олега Савченка.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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