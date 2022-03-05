Італія наклала арешт на нерухомість Усманова та Соловйова через агресію РФ

Італія наклала арешт на нерухомість Усманова та Соловйова через агресію РФ

Італія розпочала процедуру конфіскації майна російських олігархів.

В Італії заарештували нерухомість російського бізнесмена Алішера Усманова та пропагандиста Володимира Соловйова, які потрапили під санкції ЄС через війну РФ проти України.

Про це 5 березня повідомила газета La Repubblica.

Йдеться про дві вілли Соловйова на озері Комо, а також про віллу Усманова на Сардинії.

Раніше там вже конфіскували яхти Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка, а також віллу в Тоскані колишнього депутата Держдуми РФ Олега Савченка.