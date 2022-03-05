Російські загарбники готуються до наступу на Харків

Російські загарбники готуються до наступу на Харків

До воєнних дій залучать 6-й та 20-й підрозділ армій ЗС РФ.

Десятий день повномасштабного вторгнення Росії до України – ворог готується до наступальних дій в напрямку на Харків.

Про це у Facebook повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За офіційними даними, наступ відбудеться із залученням підрозділів 6-ї та 20-ї загальновійськових армій ЗС РФ.

Нагадаємо, ворожі сили всю ніч продовжували бомбардувати Харків. Внаслідок цього спалахнуло 40 житлових будинків. Водночас українські бійці продовжують відважно захищати Україну та знешкоджувати окупантів. Так, наші хлопці повністю знищили 488-й мотострілецький полк ворога. А підрозділи Збройних Сил України на Харківщині перейшли до контрнаступу.