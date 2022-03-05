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У Покровську внаслідок вибуху травмувався чоловік – приніс додому небезпечний предмет

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У Покровську внаслідок вибуху травмувався чоловік – приніс додому небезпечний предмет

Поліція Донеччини закликає не торкатися підозрілих предметів.

У Покровську внаслідок вибуху травмувався чоловік.

До поліції надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що доставлено 38-річного чоловіка з осколковими пораненнями.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, чоловік приніс додому вибухонебезпечний предмет і намагався його розібрати. У цей момент стався вибух. Потерпілий перебуває в лікарні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки.

"Поліція Донеччини закликає не торкатися підозрілих предметів. Брати до рук, а тим більше приносити додому вибухові або невідомі предмети – смертельно небезпечно. Вони можуть здетонувати навіть від перепаду температур. Поліція закликає громадян бути обережними з вибухонебезпечними предметами - не чіпати, не переміщувати і не розбирати їх. У разі виявлення такого предмету – відійдіть на безпечну відстань і викличте поліцейських або рятувальників", – закликали правоохоронці.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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