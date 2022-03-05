У Покровську внаслідок вибуху травмувався чоловік – приніс додому небезпечний предмет

Поліція Донеччини закликає не торкатися підозрілих предметів.

У Покровську внаслідок вибуху травмувався чоловік.

До поліції надійшло повідомлення від медпрацівників про те, що доставлено 38-річного чоловіка з осколковими пораненнями.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, чоловік приніс додому вибухонебезпечний предмет і намагався його розібрати. У цей момент стався вибух. Потерпілий перебуває в лікарні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції та вибухотехніки.

"Поліція Донеччини закликає не торкатися підозрілих предметів. Брати до рук, а тим більше приносити додому вибухові або невідомі предмети – смертельно небезпечно. Вони можуть здетонувати навіть від перепаду температур. Поліція закликає громадян бути обережними з вибухонебезпечними предметами - не чіпати, не переміщувати і не розбирати їх. У разі виявлення такого предмету – відійдіть на безпечну відстань і викличте поліцейських або рятувальників", – закликали правоохоронці.