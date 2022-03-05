Понад сотня компаній виходять з російського ринку.

Завод Bosch зупиняє виробництво в Росії від 16 березня.

Станом на 5 березня працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, постачати туди свою продукцію та сервіси відмовилися понад сотня компаній.