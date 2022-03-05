Нацполіція створила сайт, на якому розкповідає, як поводитися з нерозірваними боєприпасами

Нацполіція створила сайт, на якому розкповідає, як поводитися з нерозірваними боєприпасами

У Нацполіціі створено сайт з інформацією як потрібно поводитись у разі виявлення нерозірваних боєприпасів

Ці знання повинні врятувати життя, що власне і є девізом нового ресурсу.

Тут є інформація про порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. А також - електронна форма для надання інформації про небезпечні предмети. Відтак громадяни можуть повідомити місцезнаходження нерозірваних боєприпасів. "Повідомте про ризик вибуху відповідним людям.",- зазначено на сайті.

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