ЗСУ відкинули ворога від Кривого Рогу на 40-60 км — Вілкул

ЗСУ відкинули ворога від Кривого Рогу на 40-60 км — Вілкул

Сили оборони України звільнили від російських окупантів ще декілька населених пунктів у Херсонській області.

У понеділок, 28 березня, Збройні Сили України не тільки успішно стримували наступ російських окупантів, але й відтіснили ворога від Кривого Рогу на відстань від 40 до 60 кілометрів.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у відеозверненні.

"Ворог не просто зупинений на усіх напрямках, але вже й відкинутий назад від дальніх підступів до міста. Сьогодні [28 березня] звільнено ще декілька населених пунктів Херсонської області”, - сказав він.

За словами Олександра Вілкула, окупантів відтіснили на відстань 40 кілометрів від міста, а на деяких напрямках – на 60 кілометрів.

Окрім того, лінія зіткнення перемістилася від адміністративної межі Дніпропетровської області до сусідньої - Херсонської.

Як повідомив голова військової адміністрації, українські військові проявляють хоробрість і ворог зазнає серйозних втрат. Збройні Сили України захопили ворожу техніку, яка надалі працюватиме на оборону Кривого Рогу.

Нагадаємо, у ніч на 28 березня російські окупанти провокували Збройні сили України на Дніпропетровщині. Загарбники обстріляли Криворізький район з території Херсонщини.

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