Окупанти обстріляли з "Градів" Криворізький район

Через обстрли зайнялися лісосмуга і очерет.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли з "Градів" посадку і очерет. Через це виникла пожежа.

Про це повідомив голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситніченко.

"Ніч у Криворізькому районі була неспокійною. Рашистські організми пострілювали з "Градів" - спалили очерет і посадку. Кордон чітко коннтролюється ЗСУ, орків на території району і області немає", - сказав Ситніченко.

Нагадаємо, що радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що наступні кілька днів будуть нерівномірними.

"Будуть надходити як повідомлення про те, що ми перемагаємо, контратакуємо і контрнаступаємо на деяких ділянках і звільнюємо свою землю від противника. А по-друге, буде надходити інформація, що на деяких ділянках фронту, зокрема на сході, ситуація далеко не проста", - зазначив він.

За словами політика, до цього потрібно емоційно, організаційно і свідомо бути готовими.

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